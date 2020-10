Viana prometeu alegrias e Amorim fala hoje

Logo após o encontro, o diretor desportivo Hugo Viana saiu em defesa do grupo e deixou a garantia de que “este grupo ainda vai dar muitas alegrias”. Hoje será a vez de Rúben Amorim falar. Pela primeira vez esta temporada, o técnico vai estar perante os jornalistas na conferência de imprensa de lançamento do encontro com o Portimonense, que terá lugar pelas 13 horas, na Academia.

O descontentamento do universo leonino com o desaire europeu fica bem espelhado nas opiniões de José Carlos e Fernando Mendes, antigos jogadores do Sporting, ouvidos ontem por Record. Nos inquéritos promovidos pelo site do nosso jornal, os cerca de 1.500 participantes que haviam votado até às 22 horas consideraram Frederico Varandas o principal responsável pelo adeus prematuro à Europa, mas quase partilhando as culpas com os jogadores. Do que todos estão certos é que haverá consequências a tirar do resultado, e a maioria é apologista de uma assembleia geral que permita discutir a situação do futebol.