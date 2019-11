'Vice' do Sporting apresenta moção ao CDS

Francisco Rodrigues dos Santos, vice-presidente responsável pela área dos núcleos, anunciou, através da página no Facebook, a intenção de apresentar uma moção de estratégia global ao Congresso do CDS, que decorre a 25 e 26 de janeiro. Tal decisão não terá implicações ao nível do conselho diretivo, uma vez que os estatutos do clube não apontam qualquer incompatibilidade, ou seja, não limitam a atividade partidária dos elementos dos órgãos sociais.

A apresentação de uma moção poderá ser a antecâmara de uma candidatura à presidência do partido, mas esse é apenas um cenário. Record tentou obter uma reação de Francisco Rodrigues dos Santos, mas o dirigente optou por não falar.