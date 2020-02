Vice-presidente e vogal da direção do Sporting apresentam queixa na PSP por agressão

Miguel Afonso e Filipe Osorio de Castro apresentaram queixa na PSP de Telheiras devido às agressões que ambos dizem ter sido alvo no domingo, em Alvalade. A PSP irá agora analisar os ficheiros de vídeovigilância, de forma a identificar os alegados agressores. O Sporting irá constituir-se assistente no processo (testemunharão um ARD, dois vigilantes e ainda um funcionário do clube).



Recorde-se que cerca de um milhar de adeptos, afetos às claques Juventude Leonina e Directivo Ultras XXI, reuniram-se ontem junto à entrada do Multidesportivo de Alvalade, para demonstrar o seu descontentamento com o rumo que tem sido seguido pela direção de Frederico Varandas. Foi na sequência deste ajuntamento de adeptos, que decorreu entre o final do jogo de futsal, entre o Sporting e o Benfica, no Pavilhão João Rocha, e o encontro de futebol entre Sporting e Portimonense, que ocorreram as agressões, a pontapé, ao vogal do Conselho Diretivo, Miguel Afonso, e as cuspidelas na direção da filha, de 16 anos. O incidente envolveu ainda o vice-presidente, Filipe Osório de Castro, que também foi agredido e insultado. O grupo de agressores fez uma espera junto aos elevadores do edifício Multidesportivo.





Após o triunfo caseiro (2-1) do Sporting sobre o Portimonense, Frederico Varandas repudiou estes atos "cobardes" . "Hoje aqui não está em causa nenhum resultado desportivo, o que está em causa é a soberania do Sporting, porque estes senhores julgam que mandam no Sporting, mas não mandam, nem nunca mais vão mandar", vincou o presidente leonino.Ainda ontem, a Juve Leo demarcou-se das agressões a elementos da direção do Sporting.