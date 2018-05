Continuar a ler

Questionado sobre por que motivo saiu no princípio do segundo mandato, Vicente Moura explica que já tinha previsto sair no final do primeiro e falou da relação com Bruno de Carvalho. "É um homem difícil, muito agressivo com as pessoas, muito impulsivo e o senso não será uma das qualidades dele. Fazia com que tivesse atitudes difíceis de aceitar. Comigo respeitou-me sempre. Dizia-lhe para acabar com o Facebook, não ir para o banco nos jogos e ele olhava para mim de forma correta, esboçava um sorriso de troça e dizia 'estamos no tempo do Trump, o senhor não está bem nesta época, a época da informática.' Ainda assim, não me coibia de lhe dar conselhos", recordou, destacando, apesar de tudo, a evolução das modalidades com BdC: "Apoiou-me sempre nas propostas, de introduzir novas modalidades, fazer com que receitas da quotização fossem para as modalidades, o que permitiu um orçamento de 10 milhões."'Vice' para as modalidades no primeiro mandato, Vicente Moura voltou a garantir que desconhecia a existência de qualquer esquema de corrupção. "Nunca me passou pela cabeça nem vi indícios. Quando soube da notícia do andebol foi um choque e surpresa total. (...) Custa-me a crer que estas suspeitas sejam verddeiras e tenho réstea de esperança que seja falso, mas cada vez é mais ténue. Acredito em toda a direção do Sporting, acho que foi feito à revelia daquelas pessoas. Se calhar um esquema montado paralelamente às pessoas que lá estavam. Pode ter sido alguém de fora a financiar, não sei..."