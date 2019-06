Victor Cantillo outra vez apontado

A imprensa colombiana voltou ontem a apontar Victor Cantillo ao Sporting. Trata-se de um médio defensivo, de 25 anos, que representa o Junior Barranquilla desde 2017, após passagens por Atlético Nacional, Leones e Deportivo Pasto. Esta não é a primeira vez que Cantillo é associado ao Sporting ou a um clube português. No início do mês, o jogador foi colocado na órbita do FC Porto. Agora, os colombianos voltam a falar dos leões.