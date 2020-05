Vietto: «Adaptação? Não diria fácil, foi até um pouco complexa»

Vietto tem sido um dos leões mais influentes, prova disso os 31 jogos e oito golos, contudo o atacante de 26 anos admite que sentiu dificuldades na época de estreia em Alvalade.





“Adaptação? Não diria fácil, foi até um pouco complexa. Quando cheguei estava cá o Bruno Fernandes, que jogava na mesma posição que eu, e tive de me adaptar a jogar à esquerda... Mas de resto correu tudo muito bem”, frisou o argentino, ao ‘Jornal Sporting’.Como Record avançou na sua edição de quinta-feira, Rúben Amorim vê Vietto como uma unidade fundamental do ‘seu’ Sporting, pelo que o camisola 10 espera melhorar o seu registo: “Estou contente com o que já consegui fazer, mas quero sempre um pouco mais. Faltam dez jogos e pode acontecer muita coisa. Espero conseguir aumentar os meus números, quer em assistências, quer em golos.”