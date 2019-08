Vietto: «Ainda estou a adaptar-me a esta posição»

Luciano Vietto, que este domingo se estreou a titular no Sporting, mostrou-se satisfeito com esse facto e com a vitória dos leões perante o Portimonense."Sensações muito positivas. Foi o meu primeiro jogo a titular na Primeira Liga, numa posição que ainda estou a adaptar-me, pois não é a minha posição natural. Mas estou ao serviço da equipa para ajudar e vou trabalhar forte para melhorar a cada jogo.""Já passou a pré-temporada, já começou a liga. Sinto-me melhor a cada dia e toda a gente me trata bem no clube. Estou muito feliz de estar no Sporting.""Começámos muito bem com os dois golos. Depois fizemos um penálti. Mas conseguimos aumentar a vantagem no segundo tempo e ficámos mais tranquilos."