Vietto: «Bruno Fernandes é o jogador mais importante da equipa e oxalá fique»

Luciano Vietto, jogador do Sporting, admitiu à Sport TV a importância de Bruno Fernandes na equipa leonina e expressou o desejo de o capitão continuar no clube após o fecho do mercado."O importante é prepararmo-nos e podermos corrigir os erros. Acabaram os jogos particulares e agora começa o mais bonito já no próximo fim de semana.""Sinto-me bem, muito feliz com os companheiros e o clube pela forma como me receberam. Estou confortável e integrado no grupo.""O Sporting é uma equipa grande e vai lutar por tudo. Quanto a mim, quero ajudara a equipa em tudo o que puder.""É o jogador mais importante da nossa equipa e oxalá possamos contar com ele na próxima temporada."