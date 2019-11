Vietto: «Com o tempo a qualidade de jogo também vai subir»

Vietto foi o homem do jogo ao marcar os dois golos no Sporting-Belenenses SAD. O espanhol reconheceu dificuldades no primeiro tempo mas mostrou-se feliz com o resultado."A primeira parte foi complicada, um jogo duro e rápido e também está muito frio. Mas, no segundo tempo sabíamos que tínhamos de ser melhores que na 1.ª e por isso entrámos mais concentrados e acabou por resultar bem", disse.Questionado quando é que o Sporting começa a jogar bonito, Vietto respondeu: "Há muito factores a condicionar, como o elevado número de jogos e muitas viagens, não é fácil trabalhar outras ideias. Mas, estamos a habituar-nos às novas ideias e com o tempo a qualidade de jogo também vai subir e aos poucos vão conseguir juntar os bons resultados com boas exibições."Vietto afirmou "bem" e "tranquilo" no Sporting. "Tenho de trabalhar para que as coisas possam sair melhor. Mas, é sempre assim. Há um período de adaptação e depois as coisas fluem melhor", concluiu.