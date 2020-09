Vietto continua a treinar à parte da equipa do Sporting

Luciano Vietto, avançado do Sporting, ainda não recebeu a autorização do Delegado de Saúde (DGS) para poder ser reintegrado no plantel verde e branco e, desta forma, treinou à parte dos restantes companheiros. O argentino regressou de férias com Covid-19, mas já se encontra recuperado. Contudo, só poderá trabalhar normalmente às ordens do treinador Rúben Amorim na Academia de Alcochete, quando chegar a autorização, o que pode acontecer no dia de hoje.