Vietto continua fora das contas

A poucos dias do fecho do mercado, Silas já pode recorrer a mais duas opções para a linha avançada: Sporar e Pedro Mendes. Para o jogo de segunda-feira, no ataque, o treinador só não terá ao dispor Vietto, que contraiu uma luxação na articulação tibioperonial no encontro com o V. Setúbal.





Nos últimos jogos, Luiz Phellype cimentou a sua posição como referência ofensiva , mas a falta de rendimento e a chegada do internacional esloveno vêm baralhar as contas, uma vez que o técnico passa a ter outras soluções no sector ofensivo.