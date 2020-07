Vietto e Francisco Geraldes reintegrados sob vigilância médica

O Sporting regressou esta terça-feira aos treinos, na Academia de Alcochete, no rescaldo do empate com o Moreirense (0-0), e Rúben Amorim contou com boas notícias. Isto porque Vietto e Francisco Geraldes já foram reintegrados nos trabalhos, ainda que ambos sob vigilância médica.





Desta forma, o atacante argentino (luxação no ombro direito) e o médio português (lesão muscular) estão próximos de regressar às opções do técnico. Por outro lado, Luiz Phellype continua em recuperação.Após o jogo em Moreira de Cónegos, os titulares realizaram treino de recuperação, ao passo que os restantes fizeram trabalho no relvado. Refira-se ainda que Amorim chamou os jovens Gonçalo Costa, Chico Lamba, Babacar Fati, Hevertton Santos, Nuno Moreira, João Silva e Daniel Bragança.