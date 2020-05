Vietto elogia Rúben Amorim: «É um treinador cheio de energia e com muita personalidade»

Vietto admite que o período confinado em casa foi "um pouco duro", mas já colocou esse período para trás das costas. Desde o regresso aos treinos e à convivência com Rúben Amorim, o argentino só tem elogios para o trabalho do técnico.





"Só tínhamos uma semana de treinos e um jogo e depois veio o coronavírus... Ao longo deste último mês passou-nos a sua mensagem. É um treinador cheio de energia e com muita personalidade. Tem sido muito bom para nós", reconheceu, em entrevista hoje publicada no ‘Jornal Sporting’, crente de que a equipa dará uma resposta à altura, em Guimarães, na próxima quinta-feira. "Estamos a polir detalhes, mas estamos a melhorar a cada dia. Seguramente vamos estar preparados no regresso da Liga. Será uma sensação estranha, porque acho que nunca estivemos tanto tempo sem competir, mas a alegria vai superar todas as outras sensações", sublinhou o atacante.De olho no futuro em Alvalade, Vietto deixa conselhos aos jovens que foram recentemente promovidos ao plantel: "São jogadores muito bons. Temos de os ajudar e acompanhar. Espero que tenham ‘ganas’ de aprender e que lutem pelo sonho de jogar no Sporting."