Vietto: «Espero apresentar a minha melhor versão»

Vietto, no final do terceiro dia trabalho, falou pela primeira como jogador do Sporting, e apresentou-se aos adeptos. "Sou um jogador ofensivo, dinâmico e de boa qualidade técnica que gosta de trocar a bola com os meus companheiros. A estratégia que o treinador propôs vai ser boa para mim e para a equipa. Espero conseguir apresentar a minha melhor versão e dar o meu melhor em prol da equipa para que façamos uma boa temporada", afirmou o argentino, à Sporting TV, onde também explicou a razão que o levou a assinar pelos leões: "O Sporting estava interessado em mim, e queria que eu viesse. Creio que isso foi importante na hora de decidir, e estou muito feliz porn ter vindo para aqui. Sobre o clube falei com o meu antigo companheiro, Battaglia, que me falou muito bem do clube e do campeonato. A liga portuguesa é importante a nível mundial, e eu sempre acompanhei este tipo de campeonatos".





Apesar de ter poucos dias de trabalho em Alcochete, o sul-americano confessa que foi "bem recebido" e espera aprofundar a relação com os companheiros a curto prazo. "Estou muito contente e com muita expectativa em relação esta oportunidade. As pessoas do clube e os colegas de equipa receberam-me muito bem, e isso foi importante no primeiro dia. Este é apenas o terceiro dia e, pouco a pouco, vou conhecendo todos. Espero que tenhamos uma boa ligação", acrescentou o refoço que ainda falou de Acuña: "Estive pouco tempo no Racing e quando ele estava a chegarm eu estava a sair. Espero que quando venha da seleção se junte a nós pois podemos fazer muitas coisas juntos".Sobre os objetivos no clube, Vietto prometeu que a equipa vai fazer o "melhor possível" e assinalou a dimensão do clube. "Vamos tentar fazer o melhor possível como merece o clube. Tanto eu como a equipa vamos dar tudo por isso", concluiu.