Notícia Record: Vietto falha dérbi com o Benfica

De acordo com informações recolhidas por Record, Luciano Vietto vai falhar o dérbi com o Benfica, na sexta-feira (21H15). O jogador argentino sofreu uma luxação na articulação tíbio-peroneal e, em função das características desta lesão, estará de fora das opções de Silas para o encontro com as águias. O atacante será avaliado dia a dia, mas estima-se um período de paragem de algumas semanas.





O atacante argentino, de 26 anos, foi forçado a sair aos 67 minutos do jogo com o V. Setúbal , tendo dado o seu lugar a Rafael Camacho, ao sofrer um dura entrada do sadino Perri. Depois de ter feito gelo no banco de suplentes, teve mesmo de recorrer ao apoio de muletas para sair do estádio com a comitiva O infortúnio sofrido no passado sábado dá força ao facto de Vietto ter entrado em 2020 com... o pé esquerdo. Antes da lesão, já tinha estado particularmente infeliz no capítulo da finalização no clássico com o FC Porto, da 15ª jornada, que terminou com a vitória dos dragões, por 2-1.