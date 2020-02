Vietto falha Rio Ave

Luciano Vietto é carta fora do baralho de Silas na deslocação a Vila do Conde, onde o Sporting defronta o Rio Ave na próxima jornada da Liga. O criativo viu o quinto cartão amarelo, já na 2ª parte do jogo, para parar um contra-ataque, e por isso irá cumprir uma suspensão de um jogo. Ora, Silas terá de fazer, pelo menos, uma alteração forçada, ainda que Mathieu, por lesão, possa também ficar de fora.

Quanto a Vietto, de 25 anos, tem sido um jogador crucial e soma 26 utilizações, além de 5 golos marcados. Com a equipa algarvia, voltou a fazer noventa minutos, algo que não acontecia desde a receção ao FC Porto, em janeiro, devido à lesão contraída depois em Setúbal.