Vietto: «Nada está decidido»

No final do encontro que terminou com a vitória do Sporting (3-1) diante do Basaksehir, Vietto frisou que o golo marcado pelos turcos deixou a eliminatória em aberto.





"Marcaram um golo e é importante para eles. Nada está decidido e temos de estar preparados. É uma vantagem confortável porque tem a diferença de dois golos, mas nada está decidido. É sempre importante ajudar a equipa com golos e assistências e se não for assim com trabalho de bola e na defesa. Estou muito contente por ter marcado", disse o argentino à Sport TV."Se tenho marcas do jogo? Não, nada. Trago uma pequena marca da lesão anterior, mas está tudo bem.