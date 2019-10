Vietto recebeu prémio de 'Homem do Jogo'

Depois do Sporting e de Record, também o patrocinador Placard.pt considerou Luciano Vietto o 'Homem do Jogo' na vitória dos leões sobre o V. Guimarães (3-1), no passado domingo. Por esse motivo, o atacante argentino, de 25 anos, recebeu ontem a distinção, antes do treino matinal na Academia de Alcochete, das mãos de Paulo Mateus Calado, vice-presidente executivo da SAS Apostas Desportivas. Recorde-se que Vietto teve grande influência no embate com os vimaranenses, ao servir ‘de bandeja’ os primeiros dois golos leoninos, de Jesé Rodríguez e Acuña, respetivamente.