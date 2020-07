Vietto será hoje integrado sem limitações

No regresso do Sporting ao trabalho, Rúben Amorim deve contar com uma boa notícia, dado que Vietto prepara-se para ser reintegrado nos treinos sem limitações. Como Record deu conta, o atacante de 26 anos, que segundo os leões vinha a trabalhar sob vigilância médica, já não regista queixas no ombro direito, zona onde sofreu uma luxação, pelo que esta medida era apenas preventiva. Dessa forma, e caso não sofra qualquer recaída de última hora, Vietto deve ser, hoje, a grande novidade na Academia de Alcochete e está na calha para integrar os convocados para o clássico.