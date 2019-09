Vietto: «Temos de estar juntos e remar todos para o mesmo lado»

Vietto assinou o seu primeiro golo pelo Sporting na passada segunda-feira e mostra-se agora motivado a repetir esta façanha já amanhã, frente ao Rio Ave, na Taça da Liga."Já consegui marcar um golo e foi em casa, perante o nosso público. Foi algo muito bonito e quantas mais vezes marcar melhor", afirmou o jogador à Sporting, onde nunca comentou a discussão mantida com Leonel Pontes no momento da substituição na passada segunda-feira, mas passou uma mensagem promovendo a união: "As pessoas no clube, jogadores, equipa técnica, dirigentes e adeptos...Todos temos de estar todos juntos e remar todos para o mesmo lado. É a forma de ultrapassarmos este momento".Sobre o Rio Ave, o sul-americano lembrou que as duas equipas já se encontraram na presente temporada. "Já sabemos como é o adversário pois já o defrontámos na Liga e, dessa forma, já o conhecemos. O que temos de fazer neste momento é ficarmos juntos e a puxar para o mesmo lado. Temos de trabalhar e continuarmos unidos para vencermos este jogo", vincou.