Vietto: «Tínhamos a obrigação de ganhar para ficar em terceiro»

Vietto não marcou, mas foi um dos jogadores mais influentes do Sporting, e no final, do encontro, vincou a importância dos três pontos para a equipa subir posições na tabela classificativa.





"Foi uma vitória importante, penso que a equipa fez um jogo muito bom num, num campo difícil. Além disso, sabíamos que tínhamos a obrigação de ganhar para ficar na terceira posção. Foi uma boa partida e importante vitória", reforçou o argentino.