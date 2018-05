O Sporting B já está na China, onde fará uma digressão que, à partida, incluirá particulares com a seleção de Macau e o Beijing Guoan. O plantel de 22 jogadores regressará a Lisboa no dia 25. A crise no Sporting alterou os planos iniciais - estava previsto que fosse o plantel principal a fazer a viagem -, de tal forma que não está presente qualquer membro da administração da SAD. O diretor da Academia, Virgílio Lopes, representa os leões.