Vivaldo Semedo assina contrato profissional com o Sporting

Vivaldo Semedo assinou contrato profissional com o Sporting. O avançado de 16 anos, que está na Academia desde 2018, agradece ao clube por o ter feito "sentir em casa" e aplaude a aposta na formação.





"Concordo muito com esta filosofia de apostar nos jovens porque somos muito bons, não há que esconder", frisou, à Sporting TV, apontando Essugo, que se estreou pela equipa principal precisamente com 16 anos, como modelo a seguir: "O Dário [Essugo] é um exemplo a seguir".O atacante e ex-UA Povoense, que marcou dois golos no último fim-de-semana na vitória da equipa B da formação sobre o AC Malveira (0-4) na Taça AFL sub-21, assume que mudou enquanto jogador... para melhor. "Estou muito feliz por assinar o meu primeiro contrato profissional com o Sporting CP, uma grande instituição que me deu esta confiança. Agora é aproveitar, não vacilar. Agradeço a Deus e à minha família pelo apoio. No primeiro ano em que entrei na Academia ainda não tinha muita noção do que era o futebol. Sabia que, a partir do primeiro momento em que entrasse aqui, tinha de trabalhar no duro", sublinhou.A terminar, Vivaldo garante que "marcar golos está na veia" e detalhou as suas melhores caraterísticas. "Sou um jogador muito forte com e sem bola. Sou rápido e ágil, apesar de ser alto", rematou.