Viviano e Mattheus Oliveira reintegrados

O médio Wendel e o avançado Rafael Camacho foram os primeiros jogadores a regressarem ao trabalho no Sporting, depois de terem representado as respetivas seleções nacionais, informaram esta quarta-feira os leões.

Rafael Camacho, que esteve ao serviço da seleção portuguesa de sub-20, participou no treino realizado na academia do Sporting, em Alcochete, enquanto Wendel, que representou a formação de sub-23 do Brasil, efetuou recuperação no ginásio.

O treinador Leonel Pontes decidiu também integrar na sessão de trabalho o médio Mattheus Oliveira, que treinou com normalidade, e o guarda-redes Viviano, a efetuar um programa específico no ginásio.

O Sporting indicou ainda no site oficial que o avançado Fernando prosseguiu o programa de readaptação ao esforço, enquanto Jovane Cabral e Stefan Ristovski fizeram tratamento e treino condicionado.

Os leões, que visitam no domingo o Boavista (20 horas), em jogo da quinta jornada da 1.ª Liga, cumprem uma sessão dupla de treino na quinta-feira, às 10h30 e 16 horas, ambas à porta fechada, na Academia de Alcochete.