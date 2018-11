Viviano fala em "situações que afetaram": «Precisaria de um livro para as explicar»

Contratado no início da temporada à Sampdoria, Emiliano Viviano admitiu esta sexta-feira, em declarações à Sky Sport 24, citadas pelo portal 'Fiorentinauno' e pelo 'Tutto Mercato Web', não estar a atravessar o melhor momento no Sporting, confessando até que por si nunca teria saído do emblema de Génova."As coisas em Lisboa poderiam estar um pouco melhor. Uma série de situações sucederam que afetaram um pouco o ambiente. Precisaria de um livro para as explicar... Se tivesse sido por mim nunca teria saído da Sampdoria, mas infelizmente não sou eu quem decide", declarou o guardião.Declarações do guarda-redes de 32 anos que surgem num dia em que se ficou a saber que não entra nas contas de Marcel Keizer para o jogo com o Lusitano de Vildemoinhos, da Taça de Portugal.