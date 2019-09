Viviano foi inscrito na Liga

Na última atualização dos plantéis divulgada pela Liga, já na madrugada de segunda-feira, há a registar que o Sporting não inscreveu só Jesé, Bolasie e Fernando. Na lista foi também incluído o nome de Viviano, que desta forma até poderá ser utilizado por Leonel Pontes.

Ao que tudo indica, a situação do guarda-redes não se alterou e o mais provável é que as duas partes ainda cheguem a acordo para a rescisão do atual vínculo. Há conversações nesse sentido mas, se não for possível um entendimento, o italiano continuará a treinar em Alcochete.

Mais complicada é a situação de Mattheus Oliveira, que não rescindiu contrato nem foi inscrito na Liga.