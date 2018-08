Viviano teve uma estreia infeliz em Alvalade, frente ao Marselha, onde teve culpas no golo da equipa francesa. Os adeptos perdoaram-lhe a falha, e o italiano agora só quer retribuir este sinal confiança.





Sobre as primeiras semanas de trabalho o guardião reconhece que não chegou bem, mas garante que o pior período já passou. "Quando cheguei estava há 50 dias sem treinar, tinha dois ou três quilos mais e não me sentia em forma, mas agora sinto-me bem. Os treinos estão a correr bem, está um pouco de calor mas é bom. Sinto-me bem pois estive mas é uma sensação estranha pois estive 15 anos a jogar na Séria A. Agora quero jogar e mostrar se sou bom ou não", acrescentou.



"Já sou um guarda-redes experiente, não foi o meu primeiro e, provavelmente, não será o último. Já joguei 400 jogos e às vezes acontecem estes erros. Ainda bem que foi num encontro particular. Espero pagar da melhor forma e no próximo jogo é importante preparar o encontro seguinte que será o primeiro do campeonato", afirmou à Sporting TV, onde ainda destacou os momentos positivos da estreia em Alvalade: "Foi uma boa sensação , não tão boa passados 5 minutos, mas óptima pelo inicio do jogo e pela ajuda dos adeptos que tivemos. Quero agradecer o apoio após o meu erro no último jogo pois foi muito importante para mim, e agora sou eu que tenho de retribuir".