Viviano mais longe do Torino

As negociações entre o Torino e Viviano estão praticamente encerradas e, de acordo com a imprensa transalpina, o clube de Turim vai avançar para o guardião Alberto Paleari, que alinha no Citadella, clube que disputa a Serie B em Itália.

O Torino está à procura de um suplente para o titular Sirigu e não pretende fazer um investimento muito elevado para colmatar esta lacuna. O guardião do Sporting, recorde-se, aufere um salário bruto de 3,2 milhões de euros por temporada, verba que o Torino considera demasiado alta para pagar a um suplente.