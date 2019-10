Viviano: «Não havia condições para continuar no Sporting»

Emiliano Viviano, guarda-redes que rescindiu contrato com o Sporting na última semana, falou sobre a saída de Alvalade. "Não havia condições para continuar no Sporting e tomámos a decisão de rescindir. O problema é que só o fizemos depois do mercado fechar, pelo que não posso assinar por outro clube antes de janeiro", disse o italiano, que está a treinar na Sampdoria, em entrevista ao portal Tuttomercatoweb.