O jogo com o Plzen vai permitir a Jorge Jesus reunir Bas Dost com Gelson, "mais de meia equipa do Sporting", como referiu o técnico na antevisão do jogo com o Estoril, uma partida onde não contou com estes futebolistas e foi derrotado (2-0). Os números confirmam esta teoria (ver infografia) pois dos 88 golos marcados pelos leões 38 foram por esta dupla.

O responsável técnico leonino só teve a garantia da recuperação total de Bas Dost anteontem, quando os leões regressaram ao trabalho. O avançado, de 28 anos, falhou as partidas com o Moreirense e FC Porto devido a uma lesão muscular na coxa direita contraída na partida com o Astana. O internacional holandês já trabalhou no relvado nos últimos dois treinos e, desta forma, já pode ser convocado.

Gelson, por seu lado, regressa à equipa depois de ter cumprido o jogo de castigo fruto da expulsão na partida com o Moreirense, onde não conteve as emoções e tirou a camisola para dedicar o golo ao amigo Rúben Semedo. O extremo, de 22 anos, penitenciou-se posteriormente no balneário, mas falhou a deslocação ao Estádio do Dragão apesar do recurso interposto pelo departamento jurídico do Sporting. Dados estes regressos, JJ pode voltar assim a utilizar esta dupla, que alinhou junta pela última vez em Tondela. Os leões, recorde-se, ganharam já nos descontos com um golo de Coates que concluiu a reviravolta iniciada pelo holandês. Frente à equipa checa, a principal dúvida reside sobre o escolhido para acompanhar Bas Dost no ataque. Montero e Bruno Fernandes surgem como os principais candidatos, mas não está excluída a possibilidade de Rafael Leão poder estrear-se a titular.



Piccini longe das contas



Por entre as boas notícias de Bas Dost e Gelson, nem tudo são sorrisos para Jesus pois Piccini, o habitual titular na lateral direita, encontra-se a debelar uma lesão muscular na coxa direita, pelo que está praticamente afastado da receção ao Plzen. Apesar de não ser um jogador propriamente influente ofensivamente (leva 2 assistências, na Liga, e ainda não se estreou a marcar), o italiano é encarado pelo técnico como peça-chave na estratégia defensiva da equipa. Na sua ausência, tal como sucedeu no Dragão, avançará Ristovski.



Quanto aos restantes ausentes por lesão, André Pinto está limitado devido a uma lesão muscular ao passo que Podence recupera de uma fratura no pé esquerdo.

Autores: João Soares Ribeiro e Ricardo Granada