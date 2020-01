Votos de Battaglia para 2020: «Que o Sporting estabilize entre adeptos, clube e jogadores»

Entre as prioridades de Rodrigo Battaglia para o ano de 2020 está a estabilização da relação entre os adeptos e os dirigentes do clube de Alvalade.





"Para o Sporting, espero que seja um ano em que possamos conquistar títulos, que é o mais importante, que o clube estabilize, na relação entre os adeptos, o clube, os jogadores", assume o médio argentino, de 28 anos, em declarações à Sporting TV, reconhecendo que, a nível pessoal, aspira "fazer o máximo de minutos possível".O internacional pela Argentina, que poderá ser aposta de Silas no clássico de 5 de janeiro, frente ao FC Porto, falou sobre as lesões que o mantiveram afastado da competição durante mais de um ano e do sentimento que viveu no dia em que voltou a jogar, no estádio [de São Miguel] onde sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito."Foi uma circunstância especial, porque voltar àquele relvado e àquele balneário, onde estive a sofrer [não foi fácil], mas são coisas que acontecem na vida, controlei bastante bem e agora estou feliz por voltar à competição", destacou Battaglia, garantindo estar agora nas melhores condições físicas."Estou bem, estou bem… É sempre bom recuperar, já me sinto normal, que é o mais importante. Quando as coisas me correm bem e não sinto dor, estou mais feliz e, se estou mais feliz, as coisas correm-me melhor", explicou o médio, a terminar.