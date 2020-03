«Vou comprar-te umas cuecas»: Instagram de Wendel 'invadido' e médio do Sporting com resposta pronta

As imagens tornaram-se rapidamente virais: no lance da segunda expulsão do Aves no jogo frente ao Sporting, Luiz Fernando puxou os calções de Wendel ao ponto de deixar o médio do Sporting com os genitais à mostra. Ora, nas redes sociais, os comentários multiplicaram-se e no Instagram do médio leonino mais ainda.





Ver esta publicação no Instagram Seguimos Uma publicação partilhada por Wendel37 (@wendel37) a 8 de Mar, 2020 às 3:07 PDT

Do "vou comprar-te umas cuecas" ("precisa não irmão, fico à vontade desse jeito", respondeu Wendel) ao "jogou muito ontem, mas com três pernas fica fácil", o camisola 37 dos verde e brancos deu troco ripostando igualmente com emojis de uma cobra.