Wallyson despede-se do Sporting: «Peço imensa desculpa por tantas lesões»

Wallyson deixou uma sentida mensagem de adeus ao Sporting. O médio brasileiro rescindiu contrato com os leões no último dia de mercado, colocando um ponto final numa ligação que durava desde 2012/13. Aos 25 anos, prepara-se para dar um novo rumo na carreira e, entre agradecimentos pelo tempo passado em Alvalade, deixou apenas um lamento: as lesões.





"Hoje encerra a minha caminhada neste clube que tanto aprendi a amar, que me deu tudo o que tenho hoje, graças a Deus. Não falo dos bens materiais mais sim numa pessoa melhor. Foram oito anos ligado a este grande clube que levarei para o resto da minha vida! Agradecer o enorme carinho que estes grandes adeptos sempre tiveram comigo, principalmente nas minhas inúmeras lesões que tem me perseguido nos últimos anos! Peço imensa desculpa por tantas lesões e por não ter dado muito mais alegrias a este grande clube! Tudo na vida tem um princípio e um fim e hoje o meu fim neste grande clube chegou! Tudo de bom, grande Sporting clube de Portugal!!! Obrigado a todos por estes anos maravilhosos com esta camisola", disse Wallyson no Instagram.