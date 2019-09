Wallyson rescindiu contrato com o Sporting

Wallyson Mallmann já não é jogador do Sporting. O médio-ofensivo, de 25 anos, rescindiu esta 2ª feira o contrato com o clube de Alvalade, conforme foi comunicado pela SAD leonina.





"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Wallyson para a revogação do contrato de trabalho desportivo. A Sporting CP - Futebol, SAD deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais a Wallyson", podia ler-se no comunicado.