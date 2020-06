Wendel aponta ao Paços de Ferreira

Fora dos planos para o regresso do Sporting ao campeonato está Wendel, conforme Record avançou na edição do passado domingo. O objetivo dos responsáveis leoninos passa por assegurar que o internacional olímpico brasileiro já possa entrar nas contas de Rúben Amorim para a receção ao P. Ferreira, que está agendada para o dia 12 deste mês. Ontem, o camisola 37 limitou-se a fazer tratamento à lesão no joelho, e não realizou qualquer trabalho de campo. Igualmente de fora continua Luiz Phellype, que prossegue a recuperação à operação ao ligamento lateral interno do joelho direito realizada em janeiro.