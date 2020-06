Wendel associado ao Napoles pela imprensa italiana

O Napoles está interessado em Wendel, médio do Sporting, segundo avança a imprensa italiana. Allan, médio italo-brasileiro, está mesmo de saída, já que não houve renovação do contrato que termina este verão. Assim, a 'Gazzetta dello Sport' revela que o jogador, de 22 anos, dos leões é um dos possíveis substitutos.





O órgão de comunicação acrescenta que o preço, a rondar os 10 milhões de euros, é um factor que agrada à equipa italiana, assim como a capacidade técnica do médio brasileiro. Wendel tem estado em evidência nas duas últimas épocas no Sporting e antes da paragem forçada do campeonato tinha apontado dois golos.