Wendel considera injustas as críticas a Keizer e garante: «Vamos melhorar por ele e pelo Sporting»

Wendel considerou que Marcel Keizer tem sido "muito importante" no seu crescimento no Sporting, até por ter sido o técnico que verdadeiramente apostou nele com regularidade. Entre elogios ao técnico holandês, o médio defendeu-o das críticas.





"São injustas. É um ótimo treinador que ajuda todos aqui. Perder faz parte, é futebol. É fácil criticar de fora, infelizmente existe muita injustiça. Mas vamos melhorar, por ele e pelo Sporting", disse Wendel, numa entrevista ao 'Goal', avaliando ainda a ausência de triunfos nesta época: "Damos sempre o máximo no dia a dia, nos treinos, nos jogos... Todos aqui se conhecem, todos trabalham bem. Falta sorte, falta a bola entrar."