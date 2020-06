Wendel continua à parte

Wendel prossegue o tratamento ao estiramento no joelho direito e, desta forma, não participou no treino realizado em Alcochete esta segunda-feira.





O médio é baixa confirmada para Guimarães assim como Luiz Phellype que prossegue o plano de recuperação à intervenção cirúrgica ao ligamento lateral interno do joelho direito realizada no início do ano.Amanhã, os leões voltam a treinar, às 10h00, tendo em vista o jogo de quinta-feira.