Wendel convocado para a seleção olímpica do Brasil

Wendel foi chamado pelo selecionador André Jardine para representar a seleção olímpica do Brasil, mas ainda não conhece os adversários que vai defrontar. Branco, Coordenador das Seleções brasileiras, revelou que a CBF estava em conversações para a realização de dois jogos particulares nos Emirados Árabes Unidos, contra Coreia do Sul e Egito. Mas que a realização destas partidas já não é possível, por causa da preocupação com o coronavírus. A CBF continua a trabalhar para a definição dos novos compromissos da seleção olímpica, que devem jogar-se neste mês de março.





A confirmar-se que é possível definir os adversários, este é o regresso de Wendel à seleção olímpica do Brasil, depois do médio ter falhado o Torneio Pré-Olímpico, na Colômbia, por ordem do Sporting.