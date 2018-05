A SAD investiu 8,7 M€ na contratação de Wendel ao Fluminense. Segundo o Relatório e Contas respeitante ao 3º trimestre de 2017/18, ontem apresentado à CMVM, o passe da jovem promessa brasileira custou 7,5 M€, sendo os restantes 1,2 M€ referentes a comissões.

Misic custou 3,3 M€ (638 mil em comissões), tendo a SAD pago 2,6 M€ (100 mil em comissões) ao Portimonense por Lumor. Montero chegou a custo zero do Tianjin Teda, tendo a SAD despendido, no entanto, 1 M€ na aquisição do colombiano, provavelmente como prémio de assinatura.

