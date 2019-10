Wendel despromovido à equipa de sub-23 do Sporting

Silas: «O Wendel tem de perceber onde está...» Silas: «O Wendel tem de perceber onde está...»

Wendel foi despromovido temporariamente à equipa de Sub-23 do Sporting por ter infringido o regulamento disciplinar do clube."Confirmamos que o Wendel infrigiu o regulamento disciplinar do Sporting. A equipa técnica em consonância com a estrutura do futebol decidiu aplicar uma sanção adequada à quebra desse regulamento que passa por uma multa e despromoção temporária à equipa de Sub-23", confirmou a Record fonte do clube leonino.Segundo o nosso jornal apurou, essa infração ocorreu na noite de sexta para sábado, tendo o balneário recebido bem a decisão da estrutura leonina, consciente dos níveis de exigência de um clube desta dimensão e que ainda ontem foram reforçados por Silas após o jogo com o V. Guimarães. Questionado sobre o motivo de Wendel ter ficado de fora dos convocados, o treinador do Sporting respondeu: "Trata-se de um jogador com um potencial enorme e em quem acreditamos. O Wendel deve perceber onde está. Nós queremos ajudá-lo a aproveitar esse potencial. Mas tem de sair dele. É importante que os jogadores percebam onde estão. O Wendel vai ter um período de tempo para refletir as suas ações. Não foi uma questão técnica, tática ou física. É algo que ele tem de repensar."