Wendel deu margem de manobra à SAD do Sporting

A grande lesão sofrida por Battaglia nos Açores levou os responsáveis leoninos a considerar que seria urgente assegurar mais um médio no mercado de inverno, mas a afirmação de Wendel está a dar margem de manobra à SAD. Com a chegada de Marcel Keizer , o médio transfigurou-se e tem sido uma pedra nuclear no meio-campo, junto de Gudelj e Bruno Fernandes.Confirmando-se o bom momento do antigo jogador do Fluminense, o reforço do meio-campo já não é considerado prioritário e poderá ser feito de forma cirúrgica, caso surja uma boa oportunidade no mercado. O regresso de Francisco Geraldes em janeiro veio reforçar esta nova posição.