Wendel doa camisola que será leiloada para ajudar instituições no Brasil

Wendel, médio brasileiro do Sporting, está a cumprir o seu isolamento em Portugal mas associou-se a uma campanha que pretende ajudar a minimizar as consequências do novo coronavírus no Brasil.

O jogador decidiu oferecer uma camisola que utilizou esta época ao serviço dos leões na Liga Europa e a peça será agora leiloada, sendo que os lucros serão posteriormente destinados a instituições brasileiras. O médio de 22 anos desafiou ainda outros três jogadores brasileiros a fazerem o mesmo e associarem-se à corrente solidária.



A campanha 'O futebol importa-se' está a ser organizada pelo canal digital 'Wamo' e pela empresa Football for a Cause, que obtém recursos com a venda de produtos desportivos usados em treinos e jogos oficiais por vários jogadores, investindo depois essas verbas em projetos de educação no Brasil.



"Estamos todos juntos no combate ao Covid-19! Para ajudar estou a doar esta camisola que será leiloada" para ajudar "instituições que estão a trabalhar para diminuir o impacto da crise do coronavírus nas comunidades do Brasil", escreveu Wendel na sua página do Instagram, numa publicação em que surge com a referida camisola doada à campanha.