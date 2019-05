Wendel e a carta de condução: «Óbvio, agora sou obrigado a tirar»

Figura na semana do Sporting pela situação extra-jogo que protagonizou, ao ser apanhado a conduzir sem carta de condução, Wendel foi de poucas palavras em pleno relvado do Jamor, mas acabou por enaltecer o feito alcançado e, entre risos, até brincou com a situação em que se viu envolvido.





"Triunfo muito bom, lutámos. Foi um ano dificil, unimo-nos e vencemos a Taça. Houve troca de presidente, treinador, mas demos a volta por cima e batalhar. Tem um significado muito grande.", admitiu o brasileiro.E quanto à carta de condução, o brasileiro vai agora tirá-la a carta? "Óbvio, agora sou obrigado a tirar."