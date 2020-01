Wendel é o plano B do Sporting

Wendel poderá ser o plano B do Sporting, caso as negociações com o Manchester United, por Bruno Fernandes, não cheguem a bom porto, o que, neste momento, é pouco provável. E poderá sê-lo porque, se os valores pedidos por Frederico Varandas não entrarem nos cofres de Alvalade, o líder dos leões terá de encontrar outras formas de alimentar a tesouraria.

Wendel, cujo nome surgiu ontem associado à Fiorentina, pela imprensa italiana, é uma das possibilidades de negócio. O Sporting pretende 30 milhões de euros pelo passe do médio brasileiro, mais 10 milhões do que pede por Acuña, também ele negociável, em alternativa a Bruno Fernandes.