Wendel e o prémio de homem do jogo: «Agradeço à minha equipa»

Wendel realizou mais uma boa exibição e foi considerado o homem do jogo pela Sport TV no triunfo do Sporting sobre o Belenenses SAD. Após o apito final, o médio brasileiro agradeceu aos colega, admitiu o mau início de jogo dos leões mas sublinhou a conquista dos três pontos.



"Quero agradecer à minha equipa, porque se não fossem eles não estaria aqui. Entrámos um pouco mal na partida, mas conseguimos uma boa vitória", afirmou Wendel na flash interview.