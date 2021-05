Wendel e Vietto assinalam conquista do título de campeão do Sporting

Os antigos jogadores do Sporting, Wendel e Luciano Vietto, assinalaram esta terça-feira a conquista do 19.º título de campeão nacional do clube, para o qual contribuíram no início da época antes de se transferirem para as atuais equipas.

Através das suas contas de Instagram, o médio brasileiro e o avançado argentino replicaram uma publicação da conta oficial dos leões para dar os "parabéns" ao clube de Alvalade.

Os dois jogadores, por terem ainda alinhado pelo Sporting na presente temporada, são, também, oficialmente campeões nacionais da Primeira Liga.

Wendel fez 90 minutos no encontro da segunda jornada da Primeira Liga de futebol, que o Sporting venceu por 2-0, no terreno do Paços de Ferreira, antes de mudar-se para o Zenit de São Petersburgo, onde já se sagrou, também, campeão da Primeira Liga russa.

Vietto, por sua vez, ainda pode tornar-se campeão da Arábia Saudita ao serviço do Al Hilal, para onde se transferiu após alinhar em três jogos dos 'leões' e apontar o segundo golo do Sporting, que valeu o empate 2-2, na receção do FC Porto, na quarta jornada da Primeira Liga.

O Sporting sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da Primeira Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os leões somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.