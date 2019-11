Wendel elogiado pelo treinador da seleção olímpica brasileira

A lista de convocados para o Torneio Pré-Olímpico da América do Sul ainda não foi divulgada, mas Wendel parece ter um lugar assegurado na escolha final, como reconheceu o selecionador André Jardine, na antevisão de um particular frente aos Estados Unidos a disputar hoje, em Las Palmas.

"Entendemos que é um jogador fundamental para a nossa equipa", assegurou o treinador, de 40 anos, que lembrou o percurso do médio na seleção: "Está connosco desde o início do projeto. Participou no Torneio de Toulon, onde se revelou importante, e foi titular nas últimas quatro partidas. É um jogador que mostra muita maturidade, muita experiência, e tem uma qualidade acima da média." O jogador leonino, ao que tudo indica, será titular hoje.

Debaixo do olho do técnico estão ainda Bruno Tabata, Lucas Fernandes e Rodrigo, todos no Portimonense. Os dois últimos estão em Espanha e podem ser utilizados no jogo de hoje. De acordo com André Jardine, os próximos particulares serão uma "grande oportunidade" para garantirem um lugar no Torneio Pré-Olímpico ( de 18 de janeiro a 9 de fevereiro). Já fora das contas está Rodrygo, do Real Madrid. "Não acredito que o libertem", lamenta o técnico.