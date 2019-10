Wendel em bom plano na seleção olímpica

Wendel foi titular na seleção olímpica do Brasil que recebeu e goleou a Venezuela por 4-1, num jogo particular disputado no Estádio dos Aflitos, no Recife.





O início do jogo foi atrasado por uma falha de energia, uma contrariedade que não afetou a equipa canarinha, que não teve dificuldades em impor-se à formação venezuelana. O médio leonino, que registou uma boa exibição, até iniciou o lance do 3-1 que foi concluído por Antony. Poucos minutos depois foi rendido, e já no banco, viu Pedro assinar o 4-1. Bruno Tabata, do Portimonense não foi utilizado. O Brasil volta a jogar na segunda-feira, contra o Japão.