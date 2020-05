Wendel em dúvida para o regresso do Sporting à Liga

Wendel está em dúvida para o regresso do Sporting à Liga, marcado para quinta-feira, dia 4 de junho, em Guimarães.





O médio brasileiro, de 22 anos, sofreu um "traumatismo no joelho direito com afectação do ligamento colateral medial (lateral interno)."Segundo o boletim clínico divulgado este sábado pelo Sporting, Wendel sentiu dores e queixou-se no treino realizado sexta-feira no Estádio José Alvalade. Foi diagnosticado esta manhã na Academia Sporting.